Progresa Tamaulipas en infraestructura hídrica con Segunda Línea del Acueducto

-Agua para el bienestar y la reducción de la pobreza extrema

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agosto 21 de 2025.- Con el avance que tiene la Planta Potabilizadora de la Presa Vicente Guerrero, la construcción de la Segunda Línea del Acueducto es el siguiente paso de esta obra estratégica que se ejecutará a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para fortalecer la infraestructura hídrica que vendrá a suministrar el vital líquido a las y los ciudadanos de la capital del estado.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya indicó que los trabajos están a un 90 por ciento de avance en la primera etapa de la planta potabilizadora y destacó que la tubería de acero que se usará en los 54.7 kilómetros de la línea están por llegar. Subrayó que esta infraestructura responde a una necesidad urgente de la capital tamaulipeca, donde la creciente demanda de agua ponía en riesgo la calidad de vida de miles de habitantes.

Refirió que la suficiencia presupuestaria de la Federación para la obra del acueducto es de 1770 MDP más 600 MDP del estado destinados a la planta potabilizadora que se construye en etapas, temas ambientales y derecho de vía del acueducto.

“La proyección, es que vengan autoridades de México para que den el banderazo de esta gran obra que forma parte de los 16 proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, impulsado por el Gobierno Federal”, mencionó el titular de la dependencia estatal.

De esta forma, dijo, se está cumpliendo a pasos firmes la transformación del estado en pro del bienestar de las y los tamaulipecos.