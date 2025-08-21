Estatales

Programa estatal de fertilizante fortalece la productividad citrícola

27 min ago
1 minuto de lectura

Llera, Tamaulipas. – Agosto 21 de 2025  .- Reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento del sector citrícola, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo la entrega de más de 93 toneladas de fertilizante sulfato de amonio en beneficio de 335 productores del municipio de Llera.

Esta acción forma parte del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, el cual busca mejorar la productividad y competitividad de los cultivos cítricos en la región y la entrega fue encabezada por el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, quien acudió en representación del secretario Antonio Varela Flores.

Durante su intervención, Camacho Nieto destacó que, gracias al respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, se destinó un techo financiero de 15 millones de pesos para este programa, que beneficiará a un total de 2,200 productores citrícolas de los municipios de Güémez, Hidalgo, Llera, Padilla y Victoria.

“Con estas acciones, refrendamos el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo del campo tamaulipeco. Sabemos que el sector citrícola es clave para la economía de muchas familias y comunidades, por ello continuaremos brindando el apoyo necesario para su fortalecimiento”, subrayó el subsecretario.

Al evento también asistieron autoridades municipales y representantes del sector agrícola, entre ellos: César Osiel Olguín García, director de Desarrollo Rural de Llera, en representación del presidente municipal; Carlos Flores Quiroga, delegado de Bienestar en el municipio.; Arturo Olguín Martínez, jefe del Distrito 169 Victoria; Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura.

27 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Capacitan a brigadistas de la Torre Bicentenario en medidas de seguridad

21 min ago

Invertirá CFE 436 MDP en infraestructura eléctrica para Tamaulipas

31 min ago

Inicia UAT en Río Bravo la carrera de agronomía

40 min ago

Radio y Televisión de Tamaulipas rinde cuentas y avanza en acciones clave para su consolidación

3 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button