Inauguran primer “Foro Generación Eólica”: un camino hacia la transición energética

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 21 de 2025.- El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, inauguró el primer “Foro Generación Eólica” en las instalaciones del CRETAM de la capital del estado.

Este foro, servirá para conocer la innovación tecnológica en esta energía limpia, la integración de nuevas modalidades y la forma en que Tamaulipas destaca al ser el segundo estado con mayor capacidad y generación de energía eólica en el país.

El secretario Ángel Jiménez señaló que este espacio como todos los foros próximos, servirán para llevar las conclusiones al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, y entre todos colaborar con propuestas hacia la federación, y aportar a los nuevos cambios de la política energética liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su intervención, el diputado Francisco Adrián Cruz señaló que la energía no solo es un insumo para la producción de bienes y servicios, sino también una palanca de inversión de empleos y de bienestar para miles de familias, destacando que Tamaulipas cuenta con la estabilidad y fuerza de los vientos, la disponibilidad y certeza jurídica de la tierra y la voluntad de la gente.

En el presídium estuvieron presentes también el diputado Armando Javier Zertuche, secretario de la Comisión de Energía y Cambio Climático del Congreso del Estado; la rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación, Amelia Castillo Morán; Héctor Treviño, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE); Horacio del Ángel Castillo, delegado de Tamaulipas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, y Ernesto Haro García, representante de la Gerencia División Golfo Centro de Comisión Federal de Electricidad.