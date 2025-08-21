Por: Raúl Terrazas Barraza

Los 43 informes municipales

De entre las 34 facultades y obligaciones que, las y los presidentes municipales de la entidad tienen de acuerdo con el Artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, una de ellas, la del numeral XIX se refiere a que deben de informar año con año las labores realizadas.

En forma literal indica los alcaldes debe rendir anualmente al Ayuntamiento, en el período comprendido entre los días tres y 13 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas, además de que, toda información posterior a la fecha del informe anual será referida en el acta de entrega-recepción correspondiente.

Con la calculadora en la mano, las y los titulares de los cabildos tienen 12 días para elaborar o terminar de elaborar el documento que presentará en sesión pública y solemne en algún sitio que sea designado por el Cabildo como recinto oficial para la realización del informe y, de acuerdo al protocolo de Tamaulipas, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, designará un representante personar a través de su oficina o de la secretaría General de Gobierno.

El día tres de septiembre es miércoles, por tanto, serán contados las y los alcaldes que elijan es fecha para presentar su Primer Informe del estado que guarda su administración y es probable que, del cinco al ocho del mes que viene, sean las fechas seleccionadas por los equipos de colaboradores de los alcaldes para la realización de los eventos públicos, aunque, también una buena parte se dejarán para los últimos días del período, es decir, del 11 al 13.

Muchas alcaldesas y alcaldes ya tienen a una parte de sus colaboradores en la recogida, ordenamiento, análisis y selección de los datos que darán forma a los textos que deberán presentarse ante los Cabildos y a la sociedad, los cuales denotarán el cumplimiento de las metas trazadas, pero, sobre todo de que se cumplan los compromisos establecidos en los Planes de Desarrollo Municipal.

Obvio, además de las y los representantes del Gobernador del Estado, acudirán las y los Diputados locales, desde el momento que, en su calidad de representantes de la sociedad, deben conocer de viva voz de los titulares de los Ayuntamientos los resultados de su desempeño.

Sobre este último punto habría que remarcar que en algunos municipios diputadas y diputados son non gratos y en caso de recibir invitaciones de los Ayuntamiento al Informe, deben de entender que es por puro compromiso, aunque en realidad no los quieren allí, el mejor ejemplo es Reynosa, porque Carlos Peña Ortiz, el alcalde, no querrá que las y los diputados de su municipio se aparezcan en el Informe.

Obvio, abarca a todos, los de todos los partidos, comenzando con el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, Magaly Deándar Robinson, Marco Antonio Gallegos Galván, tampoco los Zertuche, Juan Carlos del Movimiento Ciudadano y Armando de Regeneración, ni Eva Reyes González, tampoco los panistas Gerardo Peña Flores e Ismael García, porque esos le hicieron la vida de cuadritos a la madre del alcalde, la Senadora Maki Ortiz Domínguez.

Tampoco sería correcto que al Informe de la alcaldesa de Tampico Mónica Villarreal Anaya vaya el Diputado por uno de los distritos de ese lugar, el panista José Schekaiban Ongay, caso contrario las Legisladores locales de victoria, Blanca Anzaldúa Nájera, Katalyna Méndez Cepeda y Yuriria Iturbe Vázquez, que, de invitarlas del Ayuntamiento al Informe, harán imposible para no ir, hasta podrían inventar un viaje al fin del Mundo.

Quien sí irá gustoso al informe del Alcalde panista de Valle Hermoso, Enrique Alanís Villarreal, e el Diputado regeneracionista Eliphaleth Gómez Lozano, porque juntos quisieron dejar fuera de la jugada a la Abogada que ganó la elección el pasado primero de junio, para ser Jueza en ese municipio, Perla de la Garza Lucio y había favorecido a Carlos Gabriel Castillo Villanueva, so pretexto de la paridad de género, pero, no les funcionó.

En el caos de El Mante, la Alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza, si por ella fuera no invitaría al Diputado, Doctor Alberto Moctezuma Castillo, pero, la verdad de las cosas es que, quedaría mal con toda la población en caso de que procediera de esa forma y en Nuevo Laredo, dicen que el Diputado Sergio Ojada Castillo es mantenido a distancia por el equipo de colaboradores de la alcaldesa Carmen Cantú Villarreal.

De Matamoros ni que decir, a todos, desde el alcalde Alberto Granados Favila y los Legisladores Isidro Vargas Fernández y el Doctor Víctor Fuentes García, les quedaría chico el evento del Informe al Cabildo, necesitarían denominarlo Súperinforme para que quede a la altura del ego que traen en el desempeño de sus funciones públicas y la verdad, nadie los ve engordándose el caldo unos a otros. Solo abonaría a este caso, la prudencia y sencillez de la Diputada Elvia Eguía Castillo.

Dependerá en mucho la asignación de los representantes del Gobernador del Estado a los 43 Informes de las y los Alcaldes, para que esa resistencia natural entre ediles y legisladores, pueda manejarse para que no haya malas interpretaciones de las y los ciudadanos y que, los datos sobre el estado que guardan las administraciones municipales permeen a la sociedad.