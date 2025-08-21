Capacitan a brigadistas de la Torre Bicentenario en medidas de seguridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agosto 21 de 2025.- Para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias, brigadistas de diversas dependencias en la Torre Bicentenario recibieron capacitación especializada en el uso de extintores, impartida por la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Administración, informó la titular de esta dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván

La funcionaria estatal destacó la importancia de mantener una capacitación constante para el personal designado en el manejo de riesgos, por lo que se llevaron a cabo ejercicios prácticos en el recinto ferial para fortalecer sus habilidades en la operación segura y eficaz de los extintores.

La Torre Bicentenario cuenta con 225 extintores de polvo químico seco distribuidos estratégicamente, además de 15 extintores de CO₂ y 7 de espuma, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante distintos tipos de conatos de incendio.

La Secretaría de Administración continuará impulsando estrategias de formación y actualización para fortalecer la capacidad de respuesta del personal, promoviendo entornos laborales seguros.