Estatales

Capacitan a brigadistas de la Torre Bicentenario en medidas de seguridad

21 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agosto 21 de 2025.-  Para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias, brigadistas de diversas dependencias en la Torre Bicentenario recibieron capacitación especializada en el uso de extintores, impartida por la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Administración, informó la titular de esta dependencia,  Luisa Eugenia Manautou Galván

La funcionaria estatal destacó la importancia de mantener una capacitación constante para el personal designado en el manejo de riesgos, por lo que se llevaron a cabo ejercicios prácticos en el recinto ferial para fortalecer sus habilidades en la operación segura y eficaz de los extintores.

La Torre Bicentenario cuenta con 225 extintores de polvo químico seco distribuidos estratégicamente, además de 15 extintores de CO₂ y 7 de espuma, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante distintos tipos de conatos de incendio.

La Secretaría de Administración continuará impulsando estrategias de formación y actualización para fortalecer la capacidad de respuesta del personal, promoviendo entornos laborales seguros.

21 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Programa estatal de fertilizante fortalece la productividad citrícola

26 min ago

Invertirá CFE 436 MDP en infraestructura eléctrica para Tamaulipas

31 min ago

Inicia UAT en Río Bravo la carrera de agronomía

40 min ago

Radio y Televisión de Tamaulipas rinde cuentas y avanza en acciones clave para su consolidación

3 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button