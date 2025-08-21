Acuerda Gobierno de Tamaulipas con Pemex y la IP proyectos sustentables en beneficio de las comunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agosto 21 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y atender temas estratégicos relacionados con la industria energética en la entidad, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos.

Durante el encuentro participaron Ricardo Fritz, subgerente de la Administración de las Cláusulas de Responsabilidad Social, y Ramiro Rendón, subgerente de Responsabilidad Civil de Pemex, ambos en representación del gerente de Responsabilidad Social de Pemex, Raúl Ojeda Zubieta, expusieron diversos temas vinculados con las acciones de responsabilidad civil de la empresa productiva del Estado.

Asimismo, se contó con la presencia del director general de Iberoamericana de Hidrocarburos, José Luis Hernández Sifontes, quien manifestó el interés de la compañía en continuar generando sinergias con el gobierno estatal para impulsar proyectos que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo sustentable en Tamaulipas.

El gobernador Villarreal Anaya destacó la importancia de mantener un diálogo constante entre autoridades y actores clave del sector energético, con el fin de garantizar el bienestar social, el cumplimiento normativo y el respeto al medio ambiente en todas las actividades relacionadas con la exploración, producción y transporte de hidrocarburos.

Esta reunión refleja el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de trabajar de manera coordinada con empresas públicas y privadas, priorizando la responsabilidad social y el desarrollo económico del estado.

Como parte de los acuerdos, se confirmó la construcción del Hospital General en San Fernando, Tamaulipas, la cual ya es una realidad y cuya edificación dará inicio en poco tiempo. Esta obra permitirá fortalecer la infraestructura de salud en la región y garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el PACMA.