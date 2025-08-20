Estatales

Se asegura el derecho de acceso a la información pública en Tamaulipas: SABG

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-  Agosto 20 de 2025.- Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que en la capacitación que organiza la Auditoría Superior del Estado, denominada “Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas 2025”, la dependencia participa con el taller “Transparencia y Acceso a la Información Pública” para comunicar la estrategia de gestión, producto de la reforma constitucional que mandató la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT).

La secretaria de Anticorrupción dijo también que lo anterior dio lugar a nueve entes garantes en el estado, en donde precisamente la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de tutelar a las secretarías de Estado, entidades y a los 43 municipios de Tamaulipas, así como a los organismos públicos descentralizados (OPD) municipales.

Explicó que, a través del taller “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se asegura que los ayuntamientos no incurran en conductas que puedan colocarlos en situación de omisión o uso indebido de atribuciones.

A este evento asistieron los ayuntamientos de Soto la Marina, Palmillas, Tula, Güémez, Mainero, San Carlos, Jaumave, Padilla, Hidalgo y San Nicolás.

La profesionalización de las personas servidoras públicas en materia de rendición de cuentas es un taller que se replicará en la zona norte y sur del estado, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado.

