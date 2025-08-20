Realiza CEDES Victoria “bingo con causa” para el regreso a clases

-Los premios fueron mochilas, útiles escolares y calzado escolar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 20 de 2025.- Con el propósito de apoyar la economía familiar de las personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) se celebró un ‘’bingo con causa’’, cuyos premios fueron mochilas, útiles escolares y calzado escolar.

La actividad se realizó a través de una gestión de donaciones a cargo de la dirección del centro, y forma parte de las acciones de reinserción social en las que se involucra a la ciudadanía.

Además de impulsar el desarrollo educativo de las y los hijos de las personas que cumplen medidas privativas de la libertad, se fomenta la sana convivencia entre la población del centro al jugar la tradicional lotería mexicana.

También, se refuerzan los lazos familiares al permitir que niñas, niños y demás familiares participen en esta actividad lúdica.

A través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) salvaguarda los derechos de las PPLs y sus familias, con acciones que previenen el estigma y la reincidencia delictiva.