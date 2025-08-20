Iniciará UPV el Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 20 de 2025.- Alineada a la visión humanista y de desarrollo que impulsa el Gobierno del Estado en el ámbito educativo, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) anunció que, a partir de septiembre, dará inicio el Doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas.

Estela Torres Ramírez, secretaria académica de la universidad, explicó que este es un posgrado orientado a la formación de investigadores altamente capacitados en innovación, gestión y desarrollo tecnológico

Destacó que esta especialidad se enmarca dentro de la política educativa que busca consolidar una educación de calidad con enfoque humanista, así como el desarrollo de capital humano especializado para fortalecer la competitividad y el bienestar social de la entidad.

Explicó que el doctorado contempla dos líneas de investigación estratégicas: la primera, relacionada con la mecatrónica y ciencias computacionales; mientras que la segunda corresponde a los ámbitos de la nanotecnología y materiales avanzados.

Comentó que las y los aspirantes deberán contar con formación previa de maestría en áreas de físico-matemáticas o afines a las tecnologías avanzadas, además de interés en la investigación, manejo de inglés académico y experiencia en laboratorio o campo.

Por su parte, Enrique Rocha Rangel, director de posgrado de la universidad, señaló que el perfil de egreso contempla a profesionales con formación científica y un enfoque humanista, capaces de desarrollar proyectos, proponer soluciones tecnológicas mediante investigación aplicada e integrarse a equipos multidisciplinarios, con resultados de investigación sustentados en la responsabilidad ética y el compromiso social en escenarios nacionales e internacionales.