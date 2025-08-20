Impulsan programas de movilidad laboral hacia el extranjero desde Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 20 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que, en lo que va del año, más de 500 personas originarias de diferentes municipios de Tamaulipas han sido colocadas en empleos en Canadá y Estados Unidos, principalmente en los sectores de la agricultura, la energía, la carpintería y jardinería.

La subsecretaría de Empleo y Previsión Social, a través de su titular, Carolina Iveth Martínez Molano, informó que este programa de movilidad laboral se desarrolla en coordinación con el Gobierno de México, garantizando a las y los trabajadores, todas las facilidades para ser contratados en el extranjero con seguridad y previsión social desde el primer día de trabajo.

Como parte de estas acciones, se puso en marcha el Programa Vinculación Laboral, disponible de manera permanente en la página oficial de la STPS y en sus redes sociales, además de los módulos de atención en Ciudad Victoria, con el fin de acercar a la población interesada a nuevas oportunidades de empleo en el exterior.

Los programas son los siguientes: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), Movilidad Laboral y Programa Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha reiterado el compromiso de fortalecer la vinculación laboral y ampliar las oportunidades de empleo digno para las y los tamaulipecos, tanto en la entidad como en el extranjero.Explicó que con estas acciones, el gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya continúa impulsando políticas públicas que priorizan el bienestar de las familias y el desarrollo integral de Tamaulipas.