Impulsan desarrollo turístico de Ciudad Victoria

-Un paseo por el estado a través de “Punto Tamaulipas”, recorridos por la naturaleza, museos, zoológico y en puerta, el Corredor Gastronómico Interejidal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 20 de 2025.- Ciudad Victoria, cuenta con espacios de turismo de naturaleza, recintos culturales, zoológico y mucho más, además de la nominación de Barrio Mágico, lugares que han atraído en lo que va de las vacaciones de verano a más de 64 mil visitantes.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en el estado, destacó la inversión que el gobernador Américo Villarreal Anaya está realizando en esta ciudad, sede de los tres Poderes de Gobierno, desde el mejoramiento de vialidades, infraestructura, hasta la modernización de los semáforos, entre otros más.

La capital de Tamaulipas ofrece desde un recorrido por el ejido Alta Cumbre, donde se localiza El Mirador del Parque Camino Real a Tula, un espacio natural y arqueológico, el camino rojo, el cerro agujerado y la hermosa Sierra Madre Oriental para los amantes de la desconexión y el senderismo, que pueden disfrutar también de la ruta a la bandera, un recorrido que ofrece vistas panorámicas de la ciudad.

En el centro de la ciudad, está “Punto Tamaulipas “ un espacio de la Secretaría de Turismo para conocer la oferta turística del estado, artesanías y mucho más, además se puede visitar el zoológico Tamatán, donde se puede interactuar con algunas especies, además de convivir en familia, mientras que en el Parque Tamatán están las fuentes danzarinas y las lanchas.

En materia de museos están: desde el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX), el Museo Regional de Historia de Tamaulipas, donde puedes conocer parte de la historia de nuestro estado, la biodiversidad, así como pasado, presente y parte del futuro.

Está el Centro Cultural Tamaulipas, su cineteca y sala de exposiciones, el teatro Amalia G de Castillo Ledón donde se realizan presentaciones artísticas, y más adelante, la Pinacoteca.

También se cuenta con el planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal”, con proyecciones frecuentes, talleres y exposiciones, para conocer más sobre el cosmos y el Parque Cultural y Recreativo Siglo XXI.

Mientras que en turismo religioso están, la Catedral del Sagrado Corazón y el Santuario de Guadalupe que ofrece además, una vista panorámica de la ciudad.

Así como el Parque Ecológico Los Troncones un espacio para refrescarse, caminar, comer, convivir y disfrutar bajo árboles, agua, además del Balcón de Montezuma.

Mientras que en la carretera interejidal se está concretando el Corredor Gastronómico con comedores de cocina tradicional con un exquisito sazón, con deliciosos guisos para hacer de tú día, una increíble experiencia.