Gradúa DIF Tamaulipas a nuevos terapeutas físicos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial

– Más de 400 profesionistas de esta especialidad han egresado a la fecha de la institución

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 20 de 2025.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo en el auditorio principal de esta institución la ceremonia de entrega de cartas de pasante a 24 nuevos profesionistas egresados de la Licenciatura en Terapia Física del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), dependiente de este sistema.

“En la construcción del Tamaulipas humano que encabeza nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y la doctora María de Villarreal, la labor del terapeuta físico tiene un papel esencial. Sabemos que esta profesión se fundamenta en el servicio humanista, pues su trabajo va más allá de prevenir y atender la salud: son una luz de esperanza para quienes viven alguna discapacidad y buscan, a través de la rehabilitación, su inclusión social”, mencionó la directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, quien además fue distinguida como madrina de la generación número 22.

En representación de la doctora María de Villarreal, asistió Olimpia Guerrero Gutiérrez, secretaria ejecutiva del Sistema DIF Tamaulipas, quien al hacer uso de la palabra felicitó a los graduados e invitó a ser profesionales capaces de transformar vidas con sus conocimientos, pero, sobre todo, a mantener la sensibilidad y el compromiso humano que caracterizan a esta noble labor. Asimismo, les recordó que, a donde quiera que vayan, llevarán con orgullo la insignia de su alma máter, el CREE.

A la fecha, se han graduado más de 400 licenciados en terapia física del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, quienes se han distinguido como algunos de los mejores estudiantes a nivel nacional. Su trabajo ha puesto en alto el nombre de la institución, consolidándose como Mensajeros de Paz, con calidad y calidez en sus servicios especializados, promoviendo la inclusión, el espíritu de servicio y respaldados por una sólida formación académica.