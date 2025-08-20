Estatales

Fortalece UPRR la unidad estudiantil con Juegos Intergrupales

41 min ago
1 minuto de lectura

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Agosto 20 de 2025.- Con la finalidad de fortalecer la unidad entre la comunidad estudiantil, la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) realiza de manera periódica diversas actividades. Una de ellas fueron los tradicionales Juegos Intergrupales, en el marco de su décimo quinto aniversario.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, expresó que esta actividad convocó a la comunidad estudiantil a participar en un ambiente de sana competencia, compañerismo y orgullo, un reflejo del compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes.

Compartió que, en esta edición, se desarrollaron múltiples dinámicas lúdicas y deportivas que pusieron a prueba las habilidades, destrezas y estrategias de las y los jóvenes participantes.

Reconoció de manera muy especial al gobernador Américo Villarreal Anaya por su decidido impulso a la educación superior y su constante apoyo a la universidad, fomentando el desarrollo académico, cultural y deportivo de las y los jóvenes tamaulipecos.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña con la formación de profesionistas íntegros, fomentando no solo el conocimiento, sino también la convivencia, el respeto y la identidad universitaria, acorde con la visión humanista y de transformación que impulsa el mandatario estatal y que promueve el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

