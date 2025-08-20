Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Se pasan de bando por el Altiplano Tamaulipeco

Previo a las elecciones locales del 2027, sobre todo para las alcaldías, en particular por el Altiplano Tamaulipeco, vemos que algunos políticos especialmente ex alcaldes o cabezas de grupo de esta región semiárida, vienen vendiendo caro su amor, pues ya no los veremos más en las filas tricolores o en las de los azules que habían militado por años; y todo indica que se han entregado abiertamente al proyecto guinda, o sea, para ser más exactos al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Y así vemos desde Tula, bajando por “El Capulín” hasta llegar a Bustamante; haciendo la travesía por Gabino Vázquez que conduce a Miquihuana, Palmillas y Jaumave, los ex alcaldes o cabezas de grupo están más vistos que nada y ya no lo pueden ocultar e inclusive los vemos en festejos de aniversarios de sus municipios o de los alrededores, entre otras fiestas más, cabalgando al más viejo estilo del oeste, haciendo piruetas, como si nada y ya ni vergüenza les da; además se codean con los de la 4T y los vemos en primera fila con morenistas o petistas que traen bien puesta la camiseta de la Cuarta Transformación.

Asimismo los vemos muy cómodos como cuates, ya que saben que desde donde vienen, pues ya no hay futuro político. Los mismos dirigentes estatales se lo acabaron, prácticamente ya están en la tumba su partido y ni para el pago del predial tienen, así que ya los veremos más seguido por la 4T. Pendientes.

De los nombres ustedes saben a quienes me refiero y si quieren que los aviente al agua, nomas me avisan y con gusto se los daremos a conocer.

NOTAS CORTAS

1.- Que el pasado sábado vieron por ahí, más bien por el Arroyo Loco de Tula, en las gorditas de Juan Andrés Díaz Cruz, a Pablo Velázquez alias ‘El Junior Velázquez, dirigente local del PAN; a Remigio Rodríguez Sánchez y a Salvador Ramírez, que hablando de política y cosas peores, tratando de arreglar muchas cosas del municipio y quienes los conocen, que queriendo jugar doble contra sencillo. Dicen que apoyaran a Morena y la verdad operan para ‘El Truko’, por eso ya nadie les cree. Que conste que salió al aire y el dron bien puesto.

2.- Hemos visto muy activo últimamente al Subsecretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Samuel Badillo Amador, quien hace sinergia con la titular del ramo, Dra. Silvia Casas González, pues así viene visitando municipios de la entidad para constatar y supervisar el buen trabajo que realizan las y los compañeros y la estructura de las diferentes delegaciones de bienestar; los cuales continúan con la encomienda del Gobernador Américo Villarreal Anaya de atender a la población más vulnerable de Tamaulipas, por lo que se ve y se nota el gran trabajo en equipo de todos ellos. Por lo tanto, trabajo mata grilla.

3.- Por cierto, al que hemos visto muy activo últimamente, sobre todo por las cabalgatas del altiplano, es al político Felipe Salinas Villasana. Siempre acompañando a su jefe inmediato, si, el que manda en una esquina del tercer piso de Palacio de Gobierno. ¿A caso será una señal para lo que viene? Saque sus conclusiones.

4.- Como andan muy revueltas las aguas rumbo a la sucesión gubernamental nos preguntamos: ¿Será hombre o mujer el candidato a la Gubernatura de Tamaulipas? Usted que opina.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.