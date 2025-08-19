Suman esfuerzos Tamaulipas e Hidalgo en favor de migrantes repatriados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Con el propósito de fortalecer las acciones en favor de las personas migrantes hidalguenses repatriadas por la frontera tamaulipeca, la Secretaría General de Gobierno, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), firmó un convenio de colaboración con la Oficina de Atención a Migrantes del Estado de Hidalgo, adscrita a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

Este acuerdo interestatal permitirá brindar acompañamiento, atención integral y soluciones conjuntas a los migrantes hidalguenses, garantizando un trato digno y el respeto pleno a sus derechos humanos.

Durante el acto protocolario, el director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que, “este acuerdo establece una coordinación bilateral entre ambas entidades para dar acompañamiento, apoyo integral y soluciones conjuntas a los migrantes repatriados hidalguenses, en un marco de respeto a los derechos humanos y con una visión sensible y humanista”.

Asimismo, subrayó el respaldo decidido de los mandatarios estatales, “el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y su homólogo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, respaldan esta alianza como un esfuerzo solidario que refrenda el compromiso de ambos estados con las y los hidalguenses que enfrentan la experiencia migratoria”.

Durante el evento, se indicó que Tamaulipas, por su carácter de estado fronterizo y punto de retorno, enfrenta de forma directa los desafíos migratorios del país, lo que hace indispensable la articulación de esfuerzos entre entidades federativas para ofrecer un enfoque más humano y eficaz en la atención a las y los migrantes.

En representación del Gobierno del Estado de Hidalgo, el secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, reafirmó la voluntad del gobernador Menchaca para atender las necesidades de los hidalguenses en el exterior y de sus familias.

“Este convenio es un paso firme en la consolidación de políticas públicas en favor de nuestros héroes paisanos, que tanto aportan a la entidad. Agradecemos la generosidad y voluntad del gobernador Américo Villarreal y del director del ITM por facilitar este histórico acuerdo”.

Por su parte, el Director General de Atención al Migrante de Hidalgo, Manuel Enrique Aranda Montero, destacó que este convenio permitirá dar un seguimiento puntual y personalizado a los hidalguenses deportados por la frontera tamaulipeca, acercándolos a las autoridades estatales y facilitando su acceso a los programas de apoyo disponibles.

En la ceremonia también estuvieron presentes Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas; Ricardo Gómez Moreno, secretario de Bienestar e Inclusión Social del Estado de Hidalgo y Manuel Enrique Aranda Montero, director general de Atención a Migrantes de Hidalgo, así como funcionarios de ambas entidades.