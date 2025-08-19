Suma docentes la UPV al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII)

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Con una auténtica vocación de servicio y orgullo, dos docentes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) se integraron al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que tres más renovaron su distinción gracias a los trabajos de investigación que han realizado durante los últimos tres años, señaló Estela Torres Ramírez, secretaria académica de la universidad.

Informó que los nuevos miembros del SNII son el Dr. David Josué Ortiz González y Leopoldo Jesús Boeta González, mientras que los doctores Rubén Machucho Cadena, José Amparo Rodríguez García e Hiram Herrera Rivas obtuvieron la renovación por sus innegables méritos de investigación.

Indicó que, cada cierto número de años, las y los investigadores reconocidos por el SNII deben renovar su certificación en atención a sus logros de investigación, como un reflejo de que se está trabajando en la producción de conocimiento. Además, con estas nuevas incorporaciones, la institución cuenta ahora con 19 investigadoras e investigadores del SNII.

Subrayó que la Universidad Politécnica de Victoria se fortalece con vocación de servicio en la formación de profesionales de excelencia en diversas ingenierías y licenciaturas, ahora con más docentes certificados en ámbitos como el de la investigación.

“Al contar con más investigadores con auténtica vocación de servicio, se transfieren conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para los futuros ingenieros, licenciados y técnicos que se integrarán próximamente al desarrollo y progreso de Tamaulipas y de México”, enfatizó.

Resaltó que con todas estos logros se fortalece la transformación educativa humana, cercana y más eficiente que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de Miguel Ángel Valdez García, en beneficio de las y los estudiantes de la universidad.

La distinción otorgada por el SNII representa un reconocimiento público del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a científicos, humanistas y tecnólogos cuya labor ha destacado por la calidad de su producción en investigación científica, humanística y/o tecnológica, su contribución a la formación de la comunidad académica y su impacto en el fortalecimiento de la investigación nacional.