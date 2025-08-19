Recibirá Tamaulipas “Foro Generación Eólica” para contribuir en la actualización del sistema energético del país

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó ante los medios de comunicación el “Foro Generación Eólica”; un espacio de conexión, y reorganización para contribuir en la actualización del sistema energético del país.

Dicho evento se realizará el día jueves 21 de agosto en las instalaciones del CRETAM de Ciudad Victoria, en punto de las 10:00 horas.

Ángel Jiménez señaló que este foro se centra en que Tamaulipas es la segunda entidad federativa que tiene el potencial más amplio en materia de generación eólica, y se suma a la reorganización de todas las fuerzas para construir elementos de planeación y dirigirlos a la federación en el nuevo proceso de la narrativa energética.

Por su parte, el subsecretario de Electricidad y Energía Renovable, Manuel Rendón Mares explicó que el estado cuenta con una capacidad instalada de 1,722 MW y con 13 parques eólicos en operación ubicados en los municipios de Llera, Güémez y Reynosa.

Añadió que el gobierno del doctor Américo Villarreal refleja el compromiso con las energías limpias, así como con el enorme potencial con el que cuenta el estado.

Así mismo, detalló que el foro buscará impulsar el desarrollo de parques eólicos offshore, explicar las nuevas regulaciones, además de la participación de las empresas de proveeduría tamaulipecas.

Para poder participar en el “Foro Generación Eólica” deberás registrarte al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7f75aYfsvI8glSEdoWrMDDonRvIE_05NvQbsLX5xURVnUeg/viewform?usp=sharing&ouid=109152257600372695519&fbclid=IwY2xjawMRnq1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKdnJIT2hXaHZydGppemRMAR7WTCT6cLODMT5bvFgyZwTvss0frgaSjfVvSCBb3lNlU6cbO4EdhT8EWQqSRw_aem_DdEaEcH_CmA19fFtPWPVPw