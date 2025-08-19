Recibe Guardia Estatal de Género capacitación en primeros auxilios

-Además de conocer las técnicas de diferentes maniobras de primeros auxilios, se presentaron adecuaciones para aplicarlas a población infantil, con diversidad funcional y embarazadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Con la finalidad de brindar a integrantes de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género herramientas para actuar como primeros respondientes ante emergencias, personal de Protección Civil Tamaulipas impartió una capacitación básica en primeros auxilios.

Con una duración de cinco horas, esta capacitación dirigida a 25 elementos de la Guardia Estatal de Género y personal administrativo de esta delegación tiene el objetivo de que las y los participantes conozcan las técnicas adecuadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), desobstrucción de la vía aérea, atención a heridas, quemaduras y hemorragias.

Al ser esta unidad de la Guardia Estatal la encargada de mantener la proximidad y atender casos de violencia que presentan diversos sectores poblacionales como las infancias, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad; se explicaron también las adecuaciones necesarias para aplicar estas técnicas de acuerdo a las características de los pacientes.

“Es importante que esta capacitación se esté dando a los elementos de seguridad precisamente para que en lo que llega las unidades de emergencia, como son las ambulancias, pueda elevar el índice de supervivencia de lo que son los pacientes o las personas que se encuentren en una situación de peligro”, explicó la jefa del Departamento de Capacitación de Protección Civil Tamaulipas, Florentina Guadalupe Lara Balderas.

Agregó que la sinergia entre esta institución y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se traduce en un servicio más eficiente a la población, por lo que se pretende continuar con más capacitaciones de este tipo.