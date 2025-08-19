Ofrece IPSSET a sus derechohabientes préstamo para útiles escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) pone a disposición de sus derechohabientes, durante todo el mes de agosto, el préstamo para útiles escolares por la cantidad de 1,200.00 MXN a pagar en 8 quincenas sin intereses.

El préstamo de 1,200.00 MXN se otorga por alumno, por lo tanto, si el derechohabiente está estudiando o tiene más de un hijo o hija estudiante en niveles desde preescolar hasta universidad, puede solicitar más de un crédito, siempre y cuando cuente con capacidad de pago.

Este trámite puede solicitarlo el personal sindicalizado, de confianza o extraordinario que cuente con al menos seis meses de aportaciones al Fondo de Pensiones, así como pensionados y pensionistas del IPSSET que cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con capacidad de pago.

La titular del IPSSET, Sandra Ivonne Mejía Bárcena, destacó que “con este apoyo, buscamos aligerar la carga económica que representa el regreso a clases para las familias tamaulipecas y reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de nuestros derechohabientes”.

La información sobre el Tabulador 2025, requisitos para el trámite y formatos de solicitud están disponibles en el sitio web: www.tamaulipas.gob.mx/ipsset. Para dudas o informes, pueden comunicarse a prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx y/o 834-318-7300 ext. 76448, 76443 y 76416.