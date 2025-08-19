Más infraestructura para el deporte y la convivencia en la capital del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya continúa transformando la entidad en todos los rubros, impulsando el desarrollo de las y los deportistas al hacer entrega de moderna infraestructura en la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” (UDARC) de la capital del estado.

Pedro Cepeda Anaya, titular de Obras Públicas expresó que desde la secretaría siguen el impulso y guía de este gobierno transformador realizando obras útiles, de calidad y con sentido social, con presencia y prioridad al bienestar de la ciudadanía, además de trabajar con cero tolerancia a la opacidad.

El secretario indicó que las obras entregadas en esta unidad deportiva, fueron ejecutadas con una inversión de 27.5 millones de pesos, construyendo una moderna techumbre y rehabilitando las canchas de baloncesto y de voleibol, así como la modernización del Gimnasio “Manuel Raga Navarro”.

“Estas obras encarnan la forma de cómo esta administración entiende la política pública que, con visión, planeación técnica, da resultados al servicio de las y los ciudadanos de Tamaulipas”, expresó el servidor público.

Agregó que, al entregar estas instalaciones remodeladas, se eleva la calidad de la práctica deportiva y la convivencia familiar, además destacó que el invertir en infraestructura deportiva, es inversión en prevención, salud pública y cohesión social.