Fortalece COEPES educación superior en Tamaulipas

-A través de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) se coordinan los esfuerzos para cumplir las políticas y programas de dicho nivel educativo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Con el objetivo de impulsar estrategias y acciones que eleven la calidad académica y fortalezcan la formación profesional en el estado, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) Tamaulipas.

El encuentro fue presidido por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, quien destacó la importancia de la participación de cada integrante de la comisión, reconociendo su compromiso y experiencia como pilares en el desarrollo educativo de la entidad.

Afirmó además que: “Los acuerdos que surjan en esta sesión representarán un progreso importante para nuestras instituciones y estudiantes. Nuestro propósito es concretar acciones que fortalezcan la educación superior en el estado”, al tiempo que agradeció la coordinación y anfitrionía de la maestra Deysi Yésica Álvarez Vergara, representante de los Institutos Tecnológicos Nacionales de México en Tamaulipas.

En la reunión participaron también la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Sylvia Isabel Martínez Guerra; el Coordinador de Comisiones de Planeación y Programación, Enzo Giovanni de Anda González; la Directora de Educación Superior, Abril Alejandra Ramírez Erazo, y la Directora de Formación y Superación Personal Docente, Ariadna Miguel Chávez Cobos.

La COEPES Tamaulipas es un espacio de diálogo, planeación y toma de decisiones entre las instituciones de educación superior públicas y privadas para alinear políticas y programas que respondan a las necesidades académicas, científicas y tecnológicas del estado, siguiendo las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, para que este nivel educativo contribuya a la transformación de la sociedad tamaulipeca.