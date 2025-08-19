Desarrolla STPS Feria del Trabajo para las Juventudes

-El evento realizado en el Polyforum, ofertó 880 vacantes de más de 50 empresas participantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Este día se llevó a cabo en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú” la Feria del Empleo para las Juventudes en Ciudad Victoria, evento que reunió a más de 50 empresas que ofertaron un total de 880 vacantes en diversos sectores productivos, con el objetivo de impulsar el acceso laboral de las y los jóvenes de la capital.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por su titular Luis Gerardo Illoldi Reyes, reiteró con este evento su compromiso de generar espacios de vinculación entre buscadores de empleo y empleadores, fomentando el desarrollo profesional de la juventud tamaulipeca. Estas ferias representaron un esfuerzo coordinado para promover empleos formales, dignos y con mejores oportunidades de crecimiento, siendo esta la séptima feria de 12 que se desarrollarán en el Estado.

Asimismo, se informó que la agenda de ferias continuará en otras regiones de la entidad, como la zona conurbada del sur de Tamaulipas (Tampico, Madero y Altamira), además de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, reforzando la estrategia de acercar opciones laborales a diferentes municipios.

Illoldi Reyes reiteró que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo la conducción del doctor Américo Villarreal Anaya, impulsa una política laboral de inclusión y bienestar que responde a los principios de un gobierno humanista y de transformación.

En el presídium estuvieron presentes, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar; la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano; la dirigente del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez y el director del Injuve, Óscar Azael Rodríguez Perales.