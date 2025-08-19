Da Américo banderazo histórico a las Rutas de la Salud en Tamaulipas; garantizan abasto de medicamentos

-En enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum inicia estrategia para un suministro, permanente, estable y seguro de medicamentos gratuitos en el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- En un enlace virtual con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de salida a las Rutas de la Salud, la estrategia más trascendente e importante en materia de abasto de medicamentos desde que nació el IMSS-Bienestar y que garantiza el suministro permanente, estable y seguro de medicinas e insumos gratuitos en Tamaulipas.

“Estamos muy contentos y la saludamos desde Tamaulipas, sumándonos a este significativo evento de Rutas de la Salud, que es una muestra más de su permanente voluntad política para atender las instituciones más sensibles en las demandas de nuestra gente”, expresó el gobernador desde el Parque Bicentenario de esta capital.

Villarreal Anaya explicó que, con este histórico evento, se ponen en marcha 35 rutas con 15 camiones que transportarán más de 215 mil piezas de medicamentos para su distribución constante y efectiva a 289 centros de salud en el estado.

“En Tamaulipas, con el Gobierno Federal, seguimos avanzando con voluntad y trabajo”, afirmó.

Durante el enlace, desde la conferencia Mañanera del Pueblo con las y los gobernadores de los estados en donde opera el IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que a partir de hoy inicia este nuevo proceso de distribución de medicamentos a todos los centros de salud y a partir de la próxima semana corresponderá el turno a todos los hospitales.

“Vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS-Bienestar. Gracias, gobernadores, gobernadoras”, mencionó.

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, Director General del IMSS-Bienestar explicó que esta estrategia, desarrollada en conjunto con la Secretaría de Salud y Birmex, así como las y los trabajadores en territorio, los equipos regionales de conducción médica de la institución y una red que une a los almacenes con cada uno, representa mucho más que un modelo de distribución, “es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica”, dijo.

Agregó que las Rutas de la Salud son parte del modelo enfocado en el primer nivel de atención donde cada Centro de Salud pueda priorizar al paciente y a su médico más cercano.

“A través de kits pre armados y organizados vamos a cubrir el abasto al 100%, cada mes, eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antidepresivos”, mencionó.

En el evento acompañaron al gobernador, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas, y Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud, además de funcionarios, personal directivo y de las unidades médicas del IMSS-Bienestar.