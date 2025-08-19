Continúan atletas tamaulipecos su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Asunción, Paraguay.- Agosto 19 de 2025.- Un total de cuatro atletas tamaulipecos comenzarán esta semana su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, representando al estado y a México en las disciplinas de canotaje y luchas asociadas.

En el verán acción los seleccionados Alexander Popa, Mauricio Ureña y Paola Ureña, quienes competirán en diferentes pruebas y distancias a partir de este miércoles. Mientras que en luchas asociadas, Ana Sofía Palacios se presentará en la división de los -50 kilogramos, enfrentando a las mejores exponentes del continente.

Cabe recordar que ya tuvieron participación cuatro atletas tamaulipecos, destacando los logros de Bárbara Ponce y Carolina Martínez, quienes conquistaron dos medallas de oro y una de plata en gimnasia rítmica; así como de los judocas Eduardo Sagastegui, ganador de la medalla de bronce, y Frida Maya, quien obtuvo un destacado cuarto lugar.

En nombre del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués, expresó un mensaje de respaldo y éxito a las y los representantes estatales en esta justa internacional, resaltando que sus resultados son un reflejo del esfuerzo, disciplina y talento deportivo de la entidad.