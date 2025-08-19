Consolida Tamaulipas alianza binacional para combatir el cambio climático

-La SEDUMA firmó un acuerdo con las empresas BCarbon y Earth Carbon, con respaldo de la Universidad de Rice de Houston, para desarrollar protocolos para enfrentar y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sustentable.

Houston, Texas.- Agosto 19 de 2025.- Con una visión que une ciencia, economía y medio ambiente, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), firmó un Memorando de Entendimiento con las empresas BCarbon, Inc. y Earth Carbon, LLC, consolidando una alianza binacional que busca enfrentar los efectos del cambio climático y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sustentable.

La iniciativa representa un paso firme dentro de la agenda ambiental que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado este tema como prioridad estratégica para asegurar un futuro más verde y justo para las familias tamaulipecas.

Durante el encuentro celebrado en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó el alcance del acuerdo, que contribuirá en el cuidado de los diferentes ecosistemas de Tamaulipas.

“Estamos construyendo una alianza que no solo protege nuestra riqueza natural, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades económicas para quienes trabajan y cuidan la tierra”, expresó.

Este compromiso permitirá aprovechar los bonos de carbono generados por empresas extranjeras para financiar acciones que fortalezcan la conservación de bosques, pastizales y zonas costeras, generando beneficios ambientales y económicos para las comunidades.

La alianza cuenta con el respaldo de la academia, asociaciones civiles, empresarios y certificadores internacionales. Expertos de la Universidad de Rice, como Jim Blackburn y Christopher Ordóñez, así como Marcela Ronquillo, de Earth Carbon LLC; Eric Unverzagt, de BCarbon, participaron en la exposición de objetivos, junto con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar. Entre los temas abordados estuvieron los protocolos basados en ciencia y estándares globales, las oportunidades de inversión en mercados de carbono y las políticas que respaldan este modelo de desarrollo sustentable.

El memorando establece líneas de acción concretas como diseñar un programa estatal de créditos de carbono, definir reglas rectoras para suelos, bosques y carbono azul costero, y garantizar que los beneficios lleguen directamente a los propietarios de tierras y a inversionistas comprometidos con la sostenibilidad.

Con este acuerdo, Tamaulipas reafirma su liderazgo en materia ambiental y demuestra que el combate al cambio climático no es un proyecto a futuro, sino una transformación que ya se construye hoy, con pasos sólidos y con la convicción de dejar un mejor legado a las próximas generaciones.