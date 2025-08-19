Conforman Comité del Sistema Institucional de Archivo Histórico en la Secretaría de Finanzas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- La Secretaría de Finanzas llevó a cabo la instalación del Comité del Sistema Institucional de Archivo Histórico, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas, acción que representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la gestión documental y en la preservación de la memoria institucional.

El acto fue encabezado por Carlos Irán Ramírez González, subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos, en representación de Jesús Lavín Verástegui, secretario de Finanzas, quien subrayó la importancia de contar con herramientas modernas y estructuradas que aseguren la adecuada conservación del patrimonio documental de la dependencia.

Durante su intervención, Ramírez González hizo un llamado a unir esfuerzos en la organización, conservación y resguardo de los archivos con valor histórico, social y cultural del estado, subrayando que “esta labor no solo fortalece a la administración pública, sino que también preserva la memoria de Tamaulipas y contribuye a construir un futuro más ordenado, transparente y con visión de permanencia”.

Afirmó que la integración de este comité, permitirá además que los archivos históricos se conviertan en una herramienta clave para la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria documental tanto del estado como de sus municipios.

Añadió que con estas acciones, la Secretaría de Finanzas fortalece sus procesos de gestión documental y reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia administrativa y el orden institucional.

Por último, dijo que este esfuerzo, se enmarca en el proceso de modernización administrativa y preservación de la memoria institucional que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el propósito de consolidar un gobierno cercano a la gente, con visión de futuro y en beneficio de todas y todos los tamaulipecos; porque al modernizar el sistema administrativo, se transforma Tamaulipas.