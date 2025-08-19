Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas fortalece su infraestructura deportiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 19 de 2025.- Gracias al respaldo y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el deporte en Tamaulipas cuenta con más y mejores espacios para la práctica de diversas disciplinas, así lo señaló el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, en entrevista con medios de comunicación.

En el marco de la entrega de la remodelación y construcción de la techumbre de las canchas de basquetbol de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, así como la rehabilitación del Gimnasio Manuel Raga Navarro en Ciudad Victoria, Virués destacó que se trabaja de manera permanente en el mejoramiento y transformación de la infraestructura deportiva.

“Este espacio ha sido usado por muchos años por basquetbolistas y voleibolistas, por lo que están agradecidos, porque seguramente seguirá siendo un área de recreación donde se activan miles de niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores”, señaló.

Con la entrega de estas obras, se refuerza el compromiso de brindar instalaciones seguras y modernas en espacios emblemáticos de la capital del estado, mismos que por décadas han sido semillero de talentos y punto de encuentro para la activación física de miles de familias victorenses.

“Se sigue trabajando, aunado a esta rehabilitación, en el espacio de Gimnasia Artística de la Unidad Deportiva Siglo XXI; se van a cambiar todos los aparatos. Además, contamos con un área que se usará de nuevo tras su remodelación, ubicada en la entrada de esa misma unidad deportiva, y estamos evaluando qué disciplina podrá practicarse ahí”, indicó.

Asimismo, informó que próximamente dará inicio la remodelación del espacio de skateboarding, en cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador con los deportistas de esta disciplina.

“Es un deporte que ha ido creciendo y tendrá un espacio digno para seguir desarrollándose”, expresó.

Finalmente, Virués Lozano anunció que ya se puso en marcha la fase estatal rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025, con altas expectativas de participación y resultados.

“Ya iniciamos en Reynosa y ahora este fin de semana será en la zona sur. El año pasado logramos el noveno lugar en el medallero; este año la meta es igualar o mejorar esa posición”, concluyó.