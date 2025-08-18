Seguridad en carreteras de Tamaulipas aumenta confianza de turistas y visitantes

-Incremento de parque vehicular permite mas vigilancia y seguridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 18 de 2025.- Ante el alto flujo de personas transitando por la red carretera de la entidad, continúan las acciones de vigilancia y proximidad implementadas por el personal de la Guardia Estatal, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

En este sentido, comentó el secretario que el incremento del parque vehicular entregado por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, ha permitido reforzar la presencia a lo largo de la entidad, lo cual, se refleja en la confianza ciudadana para transitar por el estado así como el repunte en las visitas a sitios turísticos.

“Se ha incrementado el turismo, quiere decir que estamos trabajando en ganarnos la confianza tanto de nuestra población como de otros estados para que vengan a visitar el estado de Tamaulipas”, manifestó.

Asimismo, reiteró a la población la disposición de las 25 Estaciones Seguras como paraderos, en los cuales, el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brinda asistencia permanente ante diversas emergencias.