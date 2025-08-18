Se suma Tamaulipas para posicionar a México en el top 5 de los destinos turísticos globales

-Va ASETUR por una nueva era para el turismo en México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 18 de 2025.- Con una visión renovada y un firme compromiso de transformar el sector turístico en el país, se dio el banderazo de salida a una nueva etapa para la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR).

“El turismo tamaulipeco, bajo la directriz del gobernador Américo Villarreal Anaya, está listo y trabajando para ser protagonista en este cambio”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo en Tamaulipas.

“Bajo el lema Turismo que transforma, los 32 estados de la República, incluido Tamaulipas, nos integramos a un esfuerzo coordinado para posicionar a México en el top 5 de los destinos turísticos globales”, expresó.

La participación de Tamaulipas, por su ubicación estratégica, se vuelve clave en esta estrategia nacional que prioriza la promoción de la Marca País.

Refirió que se trata de fortalecer la competitividad del sector, la conectividad nacional e internacional, la sustentabilidad y la protección al turista.

“Nuestro estado cuenta con una gran riqueza natural, cultural y gastronómica que se está proyectando con fuerza a nivel nacional e internacional”, explicó.

Hernández Rodríguez dijo que es un trabajo en el que el desarrollo turístico se alinea con una visión incluyente, regenerativa y con impacto directo en las comunidades locales, generando bienestar y oportunidades para todos los sectores.

Con esta sinergia entre los estados y el Gobierno Federal, ASETUR se posiciona como una plataforma estratégica que impulsará el crecimiento ordenado y sustentable del turismo en todo México, llevando consigo el talento, las experiencias y el potencial turístico de Tamaulipas, concluyó.