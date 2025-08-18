Por: Raúl Terrazas Barraza

Torneo de Invierno en Canchas del 19, AVA

Porque sí se puede y quedó demostrado que en dos años la pobreza extrema en Tamaulipas se redujo a la mitad, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya se echó el compromiso de que, en el menor tiempo posible las 50 mil 200 personas que están todavía en esa condición deberán de superarla.

Las estrategias de la administración estatal funcionan y, si a eso se agrega el espíritu colaborativo y participativo de la ciudadanía, en menor tiempo que el primer gran esfuerzo, el segundo, que consiste en la superación de la pobreza extrema será superado y para ello, el mandatario dijo contar con el respaldo de su gabinete, en el entendido de que cada uno sabe hacer la parte que le corresponde para alcanzar una mejor condición de vida.

Villarreal Anaya se mostró muy satisfecho de que, los datos del INEGI coloquen a Tamaulipas en un sitio privilegiado respecto a indicadores tan sensibles como los niveles de pobreza y subrayó que en la entidad no se puede permitir que haya todavía 50 mil personas en el grado extremo y, conminó a funcionarios y ciudadanos a trabajar para que, el próximo dato del INEGI señale que ya no hay personas que vivan de esa manera.

La emotividad con la que el tema fue abordado durante la ceremonia de Honores a la Bandera realizados en las nuevas reconstruidas canchas techadas de básquetbol del 19 Carrera, en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, retomó los datos del INEGI y el acierto de las políticas de apoyo a los ciudadanos que manejan tanto el Sistema DIF como, la secretaría de Bienestar del Gobierno de la entidad, para precisar que allí está la verdad de un gobierno que se enfoca en la transformación a favor de los ciudadanos.

El mandatario cortó junto con los secretarios de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya responsable de los Honores, de la de Bienestar Silvia Casas González, del General de Gobierno, Héctor Villegas González y de los representantes de los otros poderes, Magistrado Hernán de la Garza Tamez del Judicial y el Diputado Humberto Prieto Herrera del Legislativo, el listón de inauguración de las obras de remodelación tanto del Gimnasio Raga como de las canchas con todo y su gran techumbre ejecutadas con una inversión de más de 27 millones de pesos.

Por cierto, Cepeda Anaya, hizo un recuento de la obra que llevó a cabo la dependencia a su cargo y expresó que la administración estatal, enfocada en obras que trascienden y transforman las comunidades de Tamaulipas, por ello tomó nota del pendiente que tiene el mandatario Villarreal Anaya en ese mismo sitio, la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y que, consiste rehabilitación de la zona usada para las patinetas y que se ubica al norte de la unidad, obra que podría iniciar ya.

En un momento de su intervención en los Honores a la Bandera, el secretario de Obras Públicas, quien por cierto fue felicitado por el Gobernador de manera pública en ocasión de su cumpleaños este 18 de agosto, se refirió a la información que circuló la semana pasada en el sentido de que, la dependencia a su cargo tuvo tratos con personas que enfrentan acciones de la justicia internacional y precisó que, respeto a las Leyes y procedimientos para la asignación de contratos.

Por ello, hizo ver que, frente a la difamación se responde con transparencia, a la insinuación con puertas abiertas, información pública y obra de calidad, a la vista de todas y todos, porque como funcionarios de la administración villarrealista hay conductas claras, compromiso con la verdad y con Tamaulipas.

Antes de que concluyera su intervención, el Mandatario tamaulipeco pidió a las autoridades deportivas que organicen un campeonato Otoño-Invierno de básquetbol y de voleibol en las canchas del 19, que ahora tienen techumbre y están al Gimnasio recién remodelado, para que las finales se jueguen por allá en le me s de diciembre en la duela del del Manuel Raga.

Aunque no lo dijo de manera literal, pero, dejó abierta la posibilidad de acudir a presencias los encuentros que se llevarán a cabo para determinar el campeonato cuyos premios recomendó que sean buenos premios que valgan la pena para motivar la presencia de jugadores y que, de esa forma la juventud esté activa en los deportes que tanto contribuyen a generar cultura de paz.

La ceremonia de Honores a la Bandera de esta semana fueron una gran convivencia de personas que laboran en la administración estatal y pudo observarse que, los compromisos contraídos por el Gobernador Villarreal Anaya, son secundados con determinación por cada colaborador que tiene en las áreas de alta dirección directivas y operativas.