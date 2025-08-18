Entregará Infonavit en Tamaulipas a finales del año, mil 117 nuevas casas

-Es la entidad con el mayor número de Viviendas para el Bienestar, informa el Director Ggeneral del Infonavit, Octavio Romero Oropeza

Ciudad de México.- Agosto 18 de 2025.- Tamaulipas es la entidad con el mayor número de Viviendas para el Bienestar que se entregarán a finales de este año, con un total de mil 117, señaló el Director General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

Al informar sobre los avances en la construcción de viviendas dignas en el país, destacó que en 2025 y 2026 se contempla edificar 19 mil 174 viviendas en Tamaulipas, de las cuales mil 117 estarán listas para entregarse en diciembre de 2025, como parte de las 4 mil 387 que se concluirán ese mismo mes a nivel nacional.

En la entidad, estas acciones se derivan del convenio de colaboración firmado en noviembre de 2024 entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el Infonavit, en el marco del programa Vivienda para el Bienestar, que busca elevar la calidad de vida de miles de familias tamaulipecas.

El funcionario federal precisó que actualmente se encuentran en proceso de construcción miles de viviendas en diferentes municipios del estado, entre ellos Reynosa, donde se desarrolla el Proyecto Florencia con 724 casas, el Proyecto Puerta Grande con mil 88 y el Proyecto Nuevo México con mil 178; en Altamira, el Proyecto 21 de Marzo con mil 125; y en Matamoros, el Proyecto Arecas con 780 viviendas.

Estas obras avanzan con el objetivo de que mil 117 viviendas se entreguen este año en el estado, como parte del programa que garantiza un patrimonio digno a las y los trabajadores, subrayó Romero Oropeza.

Puntualizó que las viviendas que construye el gobierno de la presidenta Sheinbaum constan de 60 metros cuadrados con dos recámaras, cocina, baño, sala y comedor, áreas de servicio, además de tener espacios libres y cajones de estacionamiento.