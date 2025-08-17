Por: Raúl Terrazas Barraza

Listos útiles y uniformes

De acuerdo a los números dados a conocer por Hugo Fonseca Reyes, subsecretario de Administración de la secretaría de Educación de Tamaulipas, comenzó ya la entrega de útiles escolares por un valor de 929 pesos con 28 centavos para cada alumno de los que están considerados, tanto en los 25 municipios, como, de aquellos que requiere el respaldo de la administración gubernamental para iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

El funcionario, en persona personalmente, como dijera el célebre Cantinflas, fue a revisar los paquetes de útiles escolares que se compraron con 500 millones de pesos para 538 mil 48 alumnos que cursarán su educación en el nivel básico, en el entendido de que su adquisición fue a partir de las dos convocatorias públicas que fueron lanzadas para la adquisición de los materiales.

Se trata entre otros artículos de, cuadernos, colores, reglas, tijeras, plastilinas, figuras geométricas, pegamento líquido, borradores, sacapuntas, pero también de casi 27 mil uniformes, tenis, playeras y pantalones, mismos que se entregarán ya, para que, el uno de septiembre que inicie el ciclo escolar, las y los alumnos cuenten con todo aquello que se considera necesario para sus estudios.

Los datos de Fonseca Reyes sobre el respaldo que se otorga a las familias, permiten dimensionar la determinación de la administración del Gobernador Américo Villarreal Anaya a favor de la educación, ya que, 500 millones de pesos, son 500 millones de pesos, mismos que, vistos desde de los beneficiarios, representan una gran cantidad que ellos no tienen que desembolsar.

Obvio, algo que ayudaría mucho al desempeño de los alumnos del nivel básico, es que, los padres de familia, en reciprocidad pidan a sus hijos que atiendan bien todos los temas que les toca analizar durante el ciclo escolar que concluye en julio del año que viene, ya que ello representará que los indicadores de aprovechamiento mejores respecto a periodos escolares anteriores y todavía, pensado en mayor impacto, sería que, el resultado de la estrategia diseñada para la actual escuela mexicana quede a la vista de todo mundo.

También, vale la considerar que, desde la acera de enfrente, es decir, en la que están parados los que hacen su agosto con esto de los uniformes y útiles escolares, dejarán de vender 500 millones de peso, porque esos ya los invirtió la Secretaría de Educación del Estado para respaldar a las familias de los estudiantes en los 25 municipios vulnerables y las comunidades de otros tantos.

A pesar de ello, los empresarios creen que las ventas por útiles y uniformes generarán una derrama económica seis por ciento mayor a la del año pasado, en estas mismas fechas.

Porque detrás de la adquisición de los paquetes escolares que el subsecretario de Administración de Educación ya fue a checar, está la firma del Doctor Miguel Ángel Valdez García, titular de la secretaría, habría que pensar que todos los procedimientos de adquisición se llevaron a cabo conforme a la normatividad vigente y a los protocolos establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los otros

La generación de egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia que hace 40 años terminaron su carrera en la UAT, se reunió en esta capital celebrar ese gran logro de su vida. Poco más de 60 de ellos, respondieron a la invitación del comité organizador, mismo que preparó una serie de actividades que paso a paso se llevaron a cabo de manera tal que, desde las primeras horas volvieron a ser aquellos que por los cinco años de la carrera compartieron cosas comunes, sobre todo coincido en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Hubo rompe hielo, largas charlas, recorrido por la Facultad y la explicación de cómo es ahora la institución de la que ellos egresaron, como opera, cuántos alumnos hay sobre todo que ahora un compañero egresado también de Veterinaria, Dámaso Anaya Alvarado, es el Rector de la UAT. Fueron además a misa, disfrutaron de una agradable cena y recorrieron restaurantes y lugares en la ciudad para saludar a familias con las que coincidieron en su época de estudiantes.

Estuvieron aquí profesionistas que, desde hace 40 años se fueron de Ciudad Victoria y, quedó sembrada la semilla para atender una nueva convocatoria, para que, como exitosos profesionistas que son puedan reencontrarse de nuevo.

Por su lado, el Doctor Marggid Rodríguez Avendaño, quien, es coordinador estatal del IMSS-Bienestar Tamaulipas, rindió protesta como presidente del Club Rotario Victoria Bicentenario, una de las tres agrupaciones que hay de esta naturaleza en la capital del Estado.

Después de a USA hace unos días y estar de nuevo en Tamaulipas con su visa a salvo, los Legisladores que manejan el Congreso del Estado, participarán en la sesión de la Diputación Permanente que está prevista para este lunes al medio día en el salón de Comisiones.

La misión de Diputados que fueron al Capitolio de Texas, en Austin, para dialogar con sus pares a fin de intercambiar puntos de vista y establecer acuerdos de colaboración que favorezcan a las dos entidades vecinas, era presidida por Humberto Prieto Herrera, responsable de la Junta de Gobierno del Congreso del Tamaulipas.

Él mismo dijo que la reunión fue productiva y que generó expectativas a corto y mediano plazo, porque existen elementos en común que pueden trabajarse mediante la visión Legislativa.

De las celebraciones que le quedan al mes de agosto, está bien identificada la fecha del 28 porque es el Día del Abuelo y de la Abuela, un evento dedicado a las personas adultas mayores de las familias y que, complementa las otras fecha que ya se festejaron en el año, el Día de la Madre y el Día del Padre, en el entendido de que, el día de los Abuelos se celebra en muchos países, pero, no en la misma fecha.

La idea también es valorar y revalorar el papel que juegan Abuelos y Abuelas en la actualidad al interior de las familias.