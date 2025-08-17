Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Actividades más importantes del gobierno del estado

*De la semana pasada

*Y te lo digo en corto

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya reconoció los triunfos de las y los deportistas tamaulipecos. Destacó la contribución de jóvenes altruistas que participan en el programa techo, así como de quienes expresan a través del arte, la cultura y en tareas académicas, por lo que dijo el mandatario tamaulipeco: “Estos jóvenes altruistas, deportistas, artistas de desarrollo cultural, también son grandes representantes y son ejemplos; eso es lo que queremos, una juventud que de ejemplo y ustedes son referentes para más jóvenes”. Así que enhorabuena.

En la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien trabajó entorno al seguimiento de implementación de estrategias para continuar elevando los indicadores de seguridad en Tamaulipas.

La monumental Virgen de la Misericordia ya es una realidad en ‘El chorrito’, una escultura de más de 30 metros y con esto se cumple una añoranza del pueblo de Hidalgo que guardaron por muchos años; hasta que este gobierno humanista la hizo realidad. Qué bueno.

El gobernador Américo Villarreal también se reunió con el Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, para gestionar recursos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas. Entre ellos, destacan la ampliación del Puente 3 en Nuevo Laredo; el mejoramiento de la red carretera y la consolidación del Puerto Norte en Matamoros. Obras que impulsarán la conectividad, el comercio y el desarrollo económico del estado.

En reunión de gabinete, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que en tres años, Tamaulipas logró una histórica reducción de la pobreza, la población en situación de pobreza multidimensional bajo de 962 mil, 600 a 720 mil, 400 personas y la pobreza extrema de 102 mil a 52 mil 400 según datos de INEGI. Llamó a los funcionarios y funcionarias a redoblar esfuerzos para que nadie viva en pobreza extrema y afirmó que los resultados alcanzados reflejan la transformación del estado y hacen de Tamaulipas un referente de crecimiento y oportunidades.

Para cerrar la semana el gobernador realizó una gira de trabajo en el sur de Tamaulipas, donde afectó un recorrido por las instalaciones de la planta de la empresa Green Bauen, filial del Grupo Industrial Águila, en la cual se procesan desechos plásticos; permitiendo la generación de queroseno, parafinas, gasolina y diésel, utilizando tecnologías 100 % tamaulipeca.

También asistió a la celebración del 90 aniversario del Sindicato Petrolero, donde reconoció la fortaleza de esta gran organización y resaltó que Tamaulipas, es cuna de la industria petrolera de México y referente energético nacional, por lo que dijo: “Tuve la honrosa oportunidad en mi la etapa de vida de formación como médico haberme formado con ustedes, 5 años fui petrolero de información de medicina de especialidad interna en el Hospital de Concentración Nacional Sur de Pemex, y es un placer poder estar compartiendo este evento con ustedes.

Así con todas estas actividades importantes para nuestro estado, Villarreal Anaya concluye una semana más de acciones en bien de las y los tamaulipecos. Y vamos por más mi gober.

NOTAS CORTAS

1.- Rumbo a las elecciones para gobernador en San Luis Potosí, y de acuerdo a encuestas puntea la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que iría por Morena y todo hace indicar que de un momento a otro dejará su cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de ese estado tunero. Así que pendientes y no diga que aquí se lo dijimos.

2.- Desde Coahuila nos reportan que el joven delegado federal de Bienestar, Américo Villarreal Santiago, anuncia que para el próximo mes de septiembre se abrirán los registros para que estudiantes de ese estado del noreste puedan incorporarse a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, como parte del compromiso del Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Ojo: La Beca Rita Cetina se dirigió en su primera etapa a estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, en septiembre ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria puedan incorporarse, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en ayudar a alumnos de preparatoria que cursen en alguna escuela pública, por lo que así se trabaja por allá en esa dependencia y le sigue cumpliendo con creces a la mandataria nacional.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.