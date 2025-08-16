Registra UTTN récord en inscripciones de estudiantes de nuevo ingreso

Reynosa, Tamaulipas.– Agosto 16 de 2025.- Edgar Garza Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), informó que la institución registró un incremento de alrededor del 30 por ciento en la inscripción de estudiantes de nuevo ingreso, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Recordó que, previo al inicio del cuatrimestre septiembre–diciembre 2024, se inscribieron en la universidad aproximadamente mil 300 jóvenes, mientras que para este periodo lo hicieron alrededor de mil 700, estableciendo un récord histórico en la matrícula. Con esto, al sumar a quienes cursan otros cuatrimestres, la universidad rebasará los 4 mil estudiantes.

Explicó que este crecimiento se debe a varios factores, entre ellos la calidad educativa que ofrecen los programas de la UTTN y el aumento de la oferta académica, que pasó de 6 a 12 programas educativos, incluyendo la nueva Ingeniería en Semiconductores.

Agradeció el apoyo que la institución ha recibido del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una educación superior de calidad y con oportunidades de crecimiento para las y los jóvenes tamaulipecos, a través de la Secretaría de Educación, dirigida por Miguel Ángel Valdez García.

Remarcó que la UTTN aún se encuentra en proceso de recepción de documentos para la inscripción de estudiantes de nuevo ingreso, quienes iniciarán clases el próximo primero de septiembre, correspondientes al cuatrimestre septiembre–diciembre 2025.