Reconoce Gobernador de Tamaulipas fortaleza del sindicato petrolero en su 90 aniversario

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Tamaulipas es cuna de la industria petrolera de México y referente energético nacional, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya al celebrar, junto con sus compañeros de gremio, el 90 aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Desde el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, junto con el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el DirectorGeneral de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, el Gobernador de Tamaulipas recordó que él también fue”petrolero”.

“Cinco años fui petrolero en formación de medicina de especialidad, de medicina interna en el Hospital de Concentración Nacional de Pemex y es un placer poder estar compartiendo este evento con ustedes”, expresó al dirigirse de manera especial a los integrantes de la delegación Picacho, quienes le respondieron con una ovación.

Villarreal Anaya reconoció la fortaleza del sindicato petrolero, encabezado por el dirigente nacional Ricardo Aldana Prieto, la legitimidad de su democracia interna y su voluntad para apoyar el plan estratégico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, defendiendo y apoyando la productividad y la viabilidad de la empresa.

En un emotivo y multitudinario evento, el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, expresó una felicitación al STPRM a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum y los reconoció por avanzar de la mano de los objetivos que se han establecido en la Cuarta Transformación.

“Su trabajo ha sido fundamental para poder tener una empresa de primer mundo que ha sido la palanca de desarrollo nacional durante décadas”, expresó.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos, hizo una remembranza histórica y recordó que el 15 de agosto de 1935 mujeres y hombres se organizaron para exigir que el trabajo de los petroleros fuera reconocido y valorado en igualdad de condiciones.

“Hoy, en los últimos años, la industria petrolera ha vivido transformaciones profundas, avances tecnológicos, exigencias ambientales, competencia y retos financieros; a pesar de ello, el sindicato ha mantenido su compromiso original: defender los derechos de los agremiados y, al mismo tiempo, contribuir a que Pemex cumpla su papel como motor del desarrollo nacional”.

En tanto que, tras dirigirse al gobernador Américo Villarreal como “compañero petrolero”, el Secretario General del sindicato, Ricardo Aldana, reiteró que, al igual que hace 90 años, los agremiados del STPRM “no nos sentimos simples trabajadores, sino auténticos soldados combatientes en la primera trinchera en defensa de la soberanía de nuestro país”, dijo.

“Somos guardianes y defensores del bien más preciado de México, lo que nos llena de orgullo y un compromiso que trasciende generaciones”, mencionó.

En la magna celebración también participaron Isabela Rosales Herrera, en representación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Velázquez; así como el Alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y la Alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, además del Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, funcionarios de Pemex, la Secretaria General de la Sección Uno, Fabiola Rodríguez Saucedo; Esdrás Romero Vega, Secretario del Interior y Acuerdos de la Sección Uno y Presidente del Grupo 4 de Octubre, así como las y los dirigentes de las diferentes secciones del sindicato petrolero.