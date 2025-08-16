Realiza SNE Altamira reclutamiento para la empresa Petroplus y concluye el proceso de Amazon

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 16 de 2025.- El Servicio Nacional de Empleo (SNE) Altamira llevó a cabo un proceso de reclutamiento para la empresa Petroplus, con el objetivo de cubrir cuatro vacantes para el puesto de despachador de combustible.

La jornada se desarrolló en las oficinas del SNE, donde se atendió a 14 buscadores de empleo que recibieron información detallada sobre requisitos, funciones y beneficios, además de presentar un examen psicométrico como parte del proceso de selección.

Luego de cinco días de entrevistas, el personal de reclutamiento de Amazon realizó una primera selección de 50 candidatos, para ocupar las 40 vacantes disponibles como Asociado de Almacén. Este proceso fue fundamental para cubrir las plazas de los nuevos almacenes que esta empresa abrirá en Altamira a finales de este mes.

Bajo la dirección del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, estas acciones fortalecen el compromiso de la dependencia con la vinculación efectiva entre buscadores de empleo y empresas, impulsando así el desarrollo laboral y económico de la región sur del estado.

El funcionario estatal, señaló que este esfuerzo forma parte de la política laboral impulsada por el Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, el cual prioriza la generación de oportunidades y el bienestar de las y los tamaulipecos.