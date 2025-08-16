Lleva SEBIEN “Mercado de Bienestar” a González

González, Tamaulipas.- Agosto 16 de 2025.- Con el compromiso establecido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, de que los apoyos sociales para la población vulnerable se van a mantener e incrementar, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, puso en marcha el “Mercado de Bienestar” en estación Manuel, municipio de González.

En un evento efectuado en la Unidad Deportiva al que asistieron el presidente municipal Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez y la presidenta del DIF González, Sarahi Rageb Gómez, Casas González resaltó la importancia de estas acciones comunitarias porque son el escenario idóneo para ofertar productos a precios accesibles en apoyo a la economía de las familias tamaulipecas.

En su mensaje expresó el saludo enviado por el gobernador Américo Villarreal y de la presidenta del DIF estatal doctora María Santiago de Villarreal, quienes apoyan e impulsan este tipo de estrategias y las convierten en “apapachos” para consolidar una plataforma para el desarrollo comunitario y el acceso a bienes y servicios de calidad.

“En este territorio todos trabajamos, con este mensaje del gobernador Américo Villarreal y de la doctora María para un trabajo en equipo con el presidente de este municipio y con quien encabeza aquí la institución más noble que tenemos con el DIF municipal” expresó.

En el “Mercado de Bienestar”, las familias tuvieron acceso a servicios gratuitos ofrecidos por instituciones educativas como ITEA, CONAFUE, ITACE, CECATI y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, por la Secretaría de Desarrollo Rural llevó productos de emprendedores locales para su venta.

Por ello, Casas González reiteró que la instrucción del gobernador de Tamaulipas es la de trabajar en conjunto, de la mano en una estrategia colaborativa impulsada por su política humanista para que el pueblo reciba lo que necesita en esta transformación que se está viviendo.

Asimismo, hizo mención de los programas “Alimentando tu Bienestar”, “Comedores del Bienestar”, “Parques, Centros y Unidades de Bienestar”, que están a disposición de la población que lo requiere.

También informó de un nuevo proyecto de promoción artística aprobado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en el que se eligieron a los municipios de González y Río Bravo para promocionar su vocación musical, en estos casos las expresiones norteñas y de la huasteca, respectivamente.

Luego de este mensaje y agradecimiento, se efectuó un recorrido por el “Mercado de Bienestar”, en el que se ofrecieron entre otros artículos, los productos elaborados por personas de la localidad, quienes a través de este tipo de eventos se pueden obtener productos de primera necesidad a bajo costo.