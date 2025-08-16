Fortalecen capacitación en inspección y vigilancia de recursos forestales y vida silvestre en Tamaulipas  

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 16 de 2025.- Con el objetivo de reforzar las acciones de protección ambiental y asegurar el uso legal y sustentable de los recursos naturales, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Gestión Territorial (PROFEPA) y la Dirección de Fomento Pecuario y Forestal, llevó a cabo una jornada de capacitación especializada dirigida al personal asignado a los Puntos de Verificación (PVI), Puntos de Expedición y Ruta Pecuaria (PERT), así como a las volantas o puntos itinerantes de esta secretaría.

Esta capacitación fue encabezada por la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, quien reiteró el compromiso de la institución con la conservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad.

Durante las sesiones, se abordaron temas fundamentales en materia de inspección y vigilancia relacionados con recursos forestales y vida silvestre, brindando al personal las herramientas necesarias para identificar y prevenir actividades ilegales, como la tala clandestina y el tráfico de especies silvestres.

Para finalizar, Celene Ramírez destacó que estas acciones resultan clave para la conservación de los ecosistemas, ya que permiten proteger la biodiversidad, prevenir la propagación de enfermedades, mantener el equilibrio ecológico y evitar pérdidas económicas derivadas de la explotación no regulada de los recursos naturales.