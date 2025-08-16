Fomenta UP Altamira hábitos saludables en sus estudiantes

Altamira, Tamaulipas.– Agosto 16 de 2025.- Con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre la comunidad estudiantil, personal de la Unidad número 16 de La Morita, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó una jornada de salud para las y los estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira.

Mediante el programa PREVENIMSS, estudiantes de todas las carreras de la universidad tuvieron la oportunidad de participar en la jornada de salud, en la que se brindaron servicios de control de peso, talla, medición de glucosa y una campaña de vacunación contra el sarampión.

Jesús Ricardo Ramos Sánchez, rector de la universidad, dijo que esta campaña benefició a más de 550 alumnas y alumnos de la institución, donde el personal médico detectó algunos casos que requieren tratamiento por sus niveles de azúcar, invitando a las y los jóvenes a practicar deporte y no consumir alimentos chatarra.

Mencionó que el personal de salud también aplicó las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la bacteria causante del tétanos a quienes las solicitaron. Además, las y los jóvenes recibieron atención psicológica por parte del personal de la universidad.

“Nuestro alumnado está en constante monitoreo, tanto en salud como en apoyo psicológico, como parte complementaria de sus servicios educativos. Todo esto se hace bajo la visión humanista de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, y con el apoyo del personal de salud del IMSS de La Morita”, enfatizó.

Reiteró que la visión de la Universidad Politécnica de Altamira es brindar una educación de calidad, con carreras acordes a las necesidades del mercado laboral actual, basada en principios como el humanismo, la inclusión y la participación, en sintonía con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.