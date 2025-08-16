Asigna COBAT nuevas plazas docentes en plantel y educación a distancia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 16 de 2025.- En cumplimiento de los procesos establecidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), se llevó a cabo el Evento Público de Asignación del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2025–2026, en las modalidades Plantel y Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT).

Víctor Manuel González Salum, director general del COBAT, señaló que, con base en la lista nominal ordenada de resultados, se asignaron 17 plazas definitivas y 7 plazas temporales en la modalidad Plantel, así como 10 plazas temporales en Educación Media Superior a Distancia.

Felicitó a las y los docentes por obtener esta certeza laboral y destacó que esta importante asignación de espacios fortalece el compromiso del Colegio de Bachilleres con la educación media superior en la entidad, garantizando procesos justos, equitativos y apegados a los principios de legalidad y mérito.

Agradeció a las autoridades educativas estatales, al titular del Sistema Anticorrupción de Tamaulipas, al Enlace Federal de USICAMM en la entidad, a la representante del SUTSPET, así como a los invitados especiales, por su valiosa presencia y por dar fe del desarrollo transparente y ordenado del proceso.

Resaltó que el COBAT continúa creciendo con la proyección de la apertura de nuevos planteles y la conversión de espacios educativos, gracias a la visión y el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, comprometidos con la educación en Tamaulipas.