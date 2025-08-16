Arranca Encuentro Estatal de Teatro “El Solana” en el Parque Cultural Reynosa

Más de 150 artistas y creadores escénicos, provenientes de los diversos municipios de Tamaulipas forman parte de este evento

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 16 de 2025.- A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda inauguró la edición 2025 del Encuentro Estatal de Teatro “Mtro. Rafael Solana”.

Desde el Parque Cultural Reynosa, el funcionario de cultura se reunió con la comunidad teatral del estado, quienes participarán durante siete días de obras, talleres, conferencias, mesas de trabajo y diálogo, buscando fortalecer su quehacer artístico con una nueva visión basada en la convivencia y el trabajo colaborativo.

“El Solana es uno de los proyectos que la comunidad artística tamaulipeca ha asumido como propios, lo cual no sólo es afortunado, es un ideal que permite que los procesos artísticos significativos continúen en Tamaulipas”, mencionó Romero-Lecanda.

“A nombre del gobernador Américo Villarreal, es un gusto y un honor saludar a la comunidad de creadores escénicos en esta nueva edición del Solana, que no solo busca la convivencia como un medio de reflexión, también responder a las necesidades e inquietudes de los actores, directores teatrales, dramaturgos, técnicos, vestuaristas y demás creativos del estado”, destacó durante su participación.

Durante el evento de inauguración estuvieron presente otras autoridades del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el cuerpo docente que formará parte de este encuentro, entre los que destacan con trayectoria nacional los maestros Simón Franco, Eleonora Luna, Yoatzín Balbuena, Laura Martínez, Alexa Benavides y José Antonio Mac Gregor; este último participó también con su charla “El teatro como práctica de los procesos de memoria colectiva”, durante el evento inaugural.

Así mismo, se contó con la presencia de María Esther Camargo, directora del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

ENCUENTRO DE TRADICIÓN Y RESISTENCIA

El Solana conmemora su aniversario número 42 oficialmente, sin embargo, el director del ITCA aplaudió que, es gracias al impulso de los artistas que en total se han realizado 43 ediciones, pues fue la misma comunidad de artistas quienes se organizaron para realizar una edición independiente en el año 2021.

Por ello, el compromiso del proyecto cultural del gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social e ITCA, es seguir fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de los artistas tamaulipecos, buscando trabajar de forma cercana con la Secretaría de Cultura Federal, como sucedió en este caso.

“Este año el Solana tiene una nueva visión y por ello nos enfocamos en el quehacer teatral desde sus diversos frentes; la creación artística, sus oficios, la gestión cultural y las infancias”, destacó Héctor Romero-Lecanda.

“Este es un espacio para compartir y no para competir, porque la creación no merece limitantes, al contrario, se enriquece de la colectividad”, puntualizó.

El Encuentro Estatal de Teatro se realiza en el Parque Cultural Reynosa, a propósito del aniversario número 15 de este recinto durante el mes de agosto.