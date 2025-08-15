Traerá Puerto del Norte oportunidades para egresados de la UT Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- La apertura del Puerto del Norte en Matamoros marcará una nueva etapa en el desarrollo económico y profesional de la región, con un impacto directo en los egresados de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), aseguró su rectora, Diana Masso Quintana.

Destacó que esta nueva infraestructura portuaria abrirá la puerta para que jóvenes profesionistas se especialicen y ejerzan en áreas de alta demanda como logística internacional, mantenimiento industrial, inteligencia artificial, entre otras, sin necesidad de emigrar a otras ciudades en busca de oportunidades.

“Definitivamente, este puerto beneficiará el desarrollo de la economía local y generará mayores oportunidades para nuestros estudiantes”, subrayó.

Explicó que la vinculación entre la UTM y el sector portuario será clave para impulsar espacios de prácticas profesionales, proyectos de innovación y programas de capacitación técnica, con el objetivo de fortalecer la competitividad del talento egresado.

Agregó que la llegada de nuevas empresas al entorno portuario no sólo incrementará la oferta laboral en Matamoros, sino que también diversificará el tipo de vacantes disponibles, con perfiles que antes no existían en la región.

“Este es un momento trascendental para Matamoros y para nuestros egresados. Lo que antes parecía un sueño hoy se convierte en una plataforma real de desarrollo económico y profesional para la juventud”, subrayó.

Masso Quintana reconoció que este avance ha sido posible gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, dirigido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, concretando un proyecto que impactará en la economía y en el eje central para el desarrollo de Tamaulipas.

Señaló que, con esta gran obra, Matamoros se perfila como un nuevo polo de atracción para inversiones y talentos, consolidando su papel estratégico en el comercio internacional y generando un entorno más prometedor para las nuevas generaciones.