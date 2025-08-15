Refuerza Gobierno de Tamaulipas acciones de desinfección del agua en comunidades rurales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, continúa impulsando acciones de transformación para garantizar el bienestar de las familias, fortaleciendo la calidad y seguridad del agua.

A través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, a cargo de Raúl Quiroga Álvarez, se entregó hipoclorito de calcio a la COMAPA Abasolo, así como en los ejidos Xicoténcatl, El Durazno y Las Gallinas, en el municipio de Xicoténcatl.

De igual forma, se distribuyó hipoclorito de sodio en los ejidos Benito Juárez 2, El Conejo, Narciso Mendoza 2, Mártires del Río Blanco 2 y El Sauzal, reforzando los procesos de potabilización y apoyando en la desinfección del agua para garantizar su consumo seguro.

Quiroga Álvarez dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la salud pública, el uso responsable del agua y el impulso de políticas que aseguren un suministro confiable para las comunidades más necesitadas.