Estatales

Reciben PPLs de CEDES Nuevo Laredo asesorías jurídicas gratuitas

41 min ago
-La SSPT garantiza el acceso a la justicia de las personas en proceso de reinserción social

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con base en la política humanista del gobierno de  Tamaulipas y en el respeto a los derechos humanos, Personas Privadas de la Libertad (PPLs) recibieron la visita de personal del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, quienes brindaron asesorías jurídicas.

La visita estuvo encabezada por su titular, Mariela Estefanía Zurita Lugo y benefició a 42 personas que cumplen una medida privativa de la libertad.

Cabe destacar, este centro es el único a nivel estatal que no cuenta con población femenil.

A través de estas visitas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) garantiza el acceso a la justicia de las personas en proceso de reinserción social, y al pleno conocimiento de sus procesos legales.

 

