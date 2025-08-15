Estatales

Prepara Turismo “La Ruta del Bernal” en González

-Un recorrido por sus atractivos naturales, productos artesanales y sabrosa gastronomía

González, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Entre campos de girasoles, el ascenso hacia el majestuoso Cerro del Bernal de Horcasitas, la doble denominación de origen del tequila y el mezcal, las nieves de barrica de exquisitos sabores, entre otros atractivos, González brillará más.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que como parte de la estrategia para crear nuevos productos turísticos en la entidad, se prepara la Ruta del Bernal en González.

Enclavado en el sur del estado, este municipio brinda a los visitantes la magia de sus bellezas desde el Cerro del Bernal, los campos de girasoles, la gastronomía que es un festín para el paladar, la presa Ramiro Caballero, el río Guayalejo y el Magiscatzin.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya trabaja en potencializar el turismo, con la gran riqueza natural que tenemos en la entidad, las tradiciones y todos los destinos turísticos contribuyendo a posicionar a México y Tamaulipas”, refirió el funcionario estatal.

Para ello ya se están realizando desde levantamiento de coordenadas, visualizando necesidades de señalética, entre otras acciones más, que forman parte del desarrollo de la Ruta del Bernal, señaló el titular de turismo en la entidad.

Explicó que, “con estas estrategias el municipio tendrá mayor proyección, en beneficio de la población y del desarrollo local y regional, de Tamaulipas”.

También se reforzará el registro de prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), además de impulsar la capacitación de los mismos, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.

