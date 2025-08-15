Listo ITCA para recibir a lo mejor del teatro tamaulipeco en el Encuentro Estatal Mtro. Rafael Solana

-Será del 15 al 21 de agosto en el Parque Cultural Reynosa, recinto que celebra este mes su aniversario número 15

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de brindar espacios de formación, profesionalización y desarrollo artístico y creativo, hoy viernes 15 de agosto se inaugurará la edición 42 del Encuentro Estatal de Teatro Mtro. Rafael Solana, que durante siete días llevará al escenario del Parque Cultural Reynosa lo más destacado del teatro tamaulipeco.

Este evento se realizará gracias a la colaboración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, junto a la Secretaría de Cultura federal y la Dirección General de Vinculación Cultural, lo que brindará a todos los asistentes grandes oportunidades de desarrollo formativo, con talleres, charlas y mesas de trabajo.

“Este año se decidió dar un nuevo enfoque de encuentro a un evento que por tradición es ya abrazado por la comunidad teatral tamaulipeca, El Solana. Lo que se busca es poder reflexionar sobre el quehacer teatral en Tamaulipas en esta segunda década del siglo XXI, detonar a través de la convivencia el compartir de saberes y la reflexión honesta y conjunta de todos los que forman parte, más allá de la competencia”, explicó Héctor Romero Lecanda, director general del ITCA.

Además de las nueve obras de teatro que presentarán artistas de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Matamoros, el evento contará con charlas, exposiciones, presentaciones de libros y mesas de diálogo abiertas al público en general.

Por otra parte, siendo la formación uno de los pilares de este encuentro, más de 80 artistas de todo el estado obtuvieron becas para tomar talleres de capacitación y formación. Entre ellos: Sobre dramaturgia y memoria histórica, impartido por el Mtro. Simón Franco; Aproximaciones a la acción cultural comunitaria y de inclusión a través del teatro, a cargo del Mtro. José Antonio Mac Gregor; Las infancias y su relación con el teatro, de Eleonora Luna Reyes; Teatro interdisciplinario y colaborativo, a cargo de Yoatzín Balbuena; y El vestuario como pieza artística, de Laura Martínez, conforman la oferta de talleres para los participantes.

OBRAS DE ARTISTAS TAMAULIPECOS CONFORMARÁN PROGRAMACIÓN DE EL SOLANA 2025

Las obras seleccionadas este 2025 son: La niña que fue Cyrano, de Guillermo Baldo, Compañía Teatro en Blanco y Negro de Ciudad Victoria; El salto, de Jorge Alberto G. Fernández, Colectivo Cía. de Teatro Tomás Urtusástegui y CBTis 7 en Reynosa; Wyrd: Exploración escénica sobre destino y ser, de Luis Eduardo Torres, Cesariván Gaitanos y elenco, HIJK Teatro Nuevo Laredo; Cristal, de Luis Mario Flores Flores, Experiencias Creativas Reynosa; y El sur viaja en tren, de Enrique Olmos de Ita, Apapacho Arte y Diversidad Reynosa.

Asimismo, Disponible, de Eduardo Castillo, de Dramantes Teatro en colaboración con La Manada Teatro de Matamoros; Planeta Kepler o los datos inútiles, de Valeria Loera, Serendipia Teatro Reynosa; Las manos también sirven para abrazar, de Francisco Edmundo Gómez López, por el Colectivo Teatro de Bolsillo Matamoros; y Kayu, de Vale Arias y María Loredo, por Gato Negro en el Teatro de Matamoros.

El programa completo, incluyendo charlas, presentaciones y talleres, se puede consultar en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/ProgramadeManoSolana25