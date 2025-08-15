Invitan a las Mujeres Emprendedoras de SLM a promover sus productos o servicios en eventos del 22 y 29 de agosto

El Gobierno de Soto la Marina a través del Centro Libre para Mujeres y Mujeres Tamaulipas, invitan al sector femenil emprendedor, a que den a conocer sus productos servicios el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 8:00 am en la explanada de la Presidencia Municipal.

. Se da a conocer, que para la instalación del stand se estará facilitando una mesa y un mantel, indicándose que esta actividad a favor de las mujeres emprendedoras de Soto la Marina, les permitirá hacer nuevo clientes con los productos o servicios que ofrezcan.

La convocatoria “Raíces y alas, mujeres emprendiendo por su sueño”, está abierta y para el registro a la primera edición del 22 de agosto se debe hacer a más tardar el próximo día 20.

Habrá una segunda edición el 29 de agosto, por lo que el registro debe hacerse del 23 al 27 de agosto)

Para ambos eventos el registro se hace en línea en el siguiente link: https://forms.gle/ApK17oNtkCVEfCzX8