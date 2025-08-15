Locales

Invitan a las Mujeres Emprendedoras de SLM a promover sus productos o servicios en eventos del 22 y 29 de agosto

45 min ago
1 minuto de lectura

El Gobierno de Soto la Marina a través del Centro Libre para Mujeres y Mujeres Tamaulipas, invitan al sector femenil emprendedor, a que den a conocer sus productos servicios el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 8:00 am en la explanada de la Presidencia Municipal.

.           Se da a conocer, que para la instalación del stand se estará facilitando una mesa y un mantel, indicándose que esta actividad a favor de las mujeres emprendedoras de Soto la Marina, les permitirá hacer nuevo clientes con los productos o servicios que ofrezcan.

La convocatoria “Raíces y alas, mujeres emprendiendo por su sueño”, está abierta y para el registro a la primera edición del 22 de agosto se debe hacer a más tardar el próximo día 20.

Habrá una segunda edición el 29 de agosto, por lo que el registro debe hacerse del 23 al 27 de agosto)

Para ambos eventos el registro se hace en línea en el siguiente link: https://forms.gle/ApK17oNtkCVEfCzX8

45 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Entregó despensas el DIF del Programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”

41 min ago

Acreditaron 4 estudiantes del ITEA Soto la Marina su educación primaria en la Jornada de Acreditación

48 min ago

Inicia curso propedéutico en el COBAT 16 para alumnos de nuevo ingreso a primer semestre

50 min ago

Inician el lunes 18 de agosto inscripciones al Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”

60 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button