Instalan Grupo Interdisciplinario de Archivos en la STPS para fortalecer administración documental

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con el objetivo de garantizar una gestión documental eficiente, transparente y alineada a las disposiciones legales vigentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas instaló el Grupo Interdisciplinario de Archivos, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 2024.

El evento estuvo encabezado por la coordinadora del Grupo Interdisciplinario de Archivos en la STPS, la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, quien destacó que esta acción permitirá “abordar los retos documentales desde una perspectiva integral y multidisciplinaria”.

“Como bien lo comenta, la instalación de este grupo responde a nuestra obligación fundamental en el artículo 11, fracciones 5, 50 y 51 de la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas, donde se menciona en particular la conformación de un grupo interdisciplinario que coadyuve a la valoración documental y a la necesidad de que la información institucional sea confiable, oportuna y accesible, garantizando con ello la rendición de cuentas y la memoria histórica de toda nuestra labor”, puntualizó.

Martínez Molano reafirmó el compromiso de la dependencia para producir, registrar, organizar y conservar los documentos que derivan del ejercicio de sus funciones, cumpliendo con las disposiciones jurídicas correspondientes.

Expresó que esta acción, se enmarca en la visión del Gobierno de la Transformación, encabezado por Américo Villarreal Anaya, que impulsa un ejercicio público humanista, transparente y cercano a la ciudadanía, asegurando que la información pública sea un pilar para la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional.