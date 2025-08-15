Inician el lunes 18 de agosto inscripciones al Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas”
Aún y cuando el pasado mes de febrero se llevó a cabo el proceso de inscripciones definitivas a nivel básico, en el Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas del Río” inicia un nuevo periodo para que los padres de familia que por algún motivo no han inscrito a sus hijos de 3, 4 y 5 años, lo hagan a partir del lunes 18 de agosto y hasta el 29 de este mismo mesen horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
La directora del plantel, Profra. María de la Luz Ramírez Reséndez es quien da a conocer lo anterior, indicando que las inscripciones están abiertas para primero, segundo y tercer grado, debiendo presentarse los siguientes documentos: alumnos, 3 copias de acta de nacimiento, 3 copias de curp reciente y cartilla de vacunación, y de padre, madre o tutor, 3 copias de curp reciente y 3 copias de la ine.
Se pone a disposición de los padres de familia el número de teléfono 835-327-1036 para cualquier duda o mayor información.