Inicia curso propedéutico en el COBAT 16 para alumnos de nuevo ingreso a primer semestre

Este próximo lunes 18 de agosto inicia en el COBAT 16 el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso a primer semestre, según lo informó la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de directora de este plantel de educación media superior en este municipio de Soto la Marina,

“Se trata de evaluar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre las asignaturas básicas necesarios para su trayectoria en la educación media superior”, refirió nuestra entrevistada, quien dio cuenta que son 55 estudiantes los que estarán tomando el curso en horario de 8:00 de la mañana a 12:40 del mediodía, donde de algún modo se refuerzan los conocimientos en áreas clave que serán fundamentales para los alumnos que van a ingresar al COBAT.

Puntualiza la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que el propósito principal del curso es asegurar que los estudiantes tengan una base sólida para afrontar con éxito sus estudios en el COBAT, que incluye entre otras áreas, la comprensión lectora y materias básicas.

Finalmente la Directora del COBTA 16 manifestó, que en el COBAT 16 además de que los estudiantes van a clases, en verdad aprenden, hacen amigos y se preparan para la universidad y la vida, indicando que en el curso se les brindan las herramientas necesarias para tener un buen desempeño académico y una transición exitosa a este nuevo nivel educativo.